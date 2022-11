El SOS demográfico que lanza la Zona Vieja: sin hogares no hay futuro

Uno de los grandes retos que tiene el Ayuntamiento de Santiago de aquí a unos años será evitar que el casco histórico de la ciudad no se quede sin habitantes fijos. La paradoja que sufre la capital de Galicia es que, por mucho que progresara en múltiples aspectos en las últimas décadas, su zona vieja demográficamente se comporta igual que cualquier ayuntamiento del rural o incluso de la montaña más inaccesible. En sólo un cuarto de siglo, pasó de 15.000 a 3.000 vecinos censados. Si no se frena esta tendencia, muy pronto no será más que un parque temático dedicado al turismo. Sin vida y sin hogares. ¿A qué se espera para idear y aprobar un plan especial? i. i.