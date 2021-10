El sueño de Montoro produce monstruos en la casa de la oposición

Cristóbal Montoro, el hombre de las cuentas públicas de Mariano Rajoy, dejó de ser ministro de Hacienda a mediados de 2018, pero con sus Presupuestos tiró España hasta tres años más tarde. Pedro Sánchez, que los había criticado con dureza cuando se elaboraron, hasta presumió después de ellos de forma indirecta, pues aunque nunca alabó sus números, sí sacó pecho por la evolución económica del país en sus primeros años en La Moncloa. Los Presupuestos tienen esta característica, se abren a múltiples y cambiantes interpretaciones, según convenga. Los Presupuestos de la Xunta para 2022 los confeccionó con el mimo del orfebre el conselleiro Valeriano Martínez, pero los presenta, los defiende y los pondrá en práctica quien protagonizó su obligado relevo, Miguel Corgos, del que obviamente resulta impensable que pueda cambiar la buena opinión que le merecen. Galicia se encuentra, pues, en una situación similar a la España inicial del sanchismo que funcionaba con el piloto automático de las cuentas salidas de la mano de Montoro, aunque este ministro ya ni estaba ni se le esperaba. Galicia tirará como mínimo otro año entero con las cifras cuadradas por el ausente Valeriano, circunstancia que no sólo no preocupa al Gobierno autonómico y en especial a su sucesor en Facenda, sino que les llena de orgullo y, de alguna manera, les recordará su presencia durante todos estos meses en que estarán vigentes. No se puede decir lo mismo de los miembros de la oposición parlamentaria, cuyos portavoces tildaron ayer los Presupuestos de “rutina e propaganda” (Ana Pontón) y “austericidas” (Pablo Arangüena). Todas las bondades que les ve Miguel Corgos se convierten en criaturas monstruosas para BNG y PSdeG, saliendo como salen todos estas interpretaciones de las mismas cifras. Para que luego digan que las matemáticas son ciencias exactas. Lo que es exacto es el juicio que se puede esperar de cada portavoz, pues no depende de la realidad, sino del color con el que la miran.

xosé ramón r. iglesias