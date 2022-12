El sueño nacional que emana de los fogones de una cocina de Sarria

Cada año, el Almendro vuelve a casa por Navidad y Ana Pontón hace lo propio a la cocina de la casa de sus padres, “porque desde as raíces somos capaces de avanzar e, por iso, a pesar das dificultades, teño confianza no futuro, porque teño confianza en Galiza e en todos e todas vós”, proclama. Las fiestas navideñas la líder del BNG las pasa en la cocina de su infancia y el resto del año en los fogones del nacionalismo renovando constantemente el menú que presentarle a los gallegos. Así se entiende que a Pontón no le haga falta ir a MasterChef, porque ya tiene la chaquetilla de jefa de la oposición ganada. Ahora va a por las estrellas Michelin, perdón, de San Caetano. r. r.