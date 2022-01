Ella no se enteraba de nada de lo que hacía el ‘duque em-palma-do’

Carlos García Revenga fue durante veinte años secretario de las entonces infantas Elena y Cristina. Ese era su cargo oficial dentro del organigrama de la Casa Real con Juan Carlos I como monarca. En realidad era consejero y, sobre todo, el hombre de confianza de las dos hijas del rey. Durante el largo proceso derivado del caso Noos, García Revenga intentó (sin mucho éxito, por cierto) que Cristina de Borbón marcara distancias con Iñaqui Urdangarín para preservar su imagen. Ella no le hizo caso y siguió siendo la esposa fiel. En ese tiempo Diego Torres, el socio del duque, desveló un cruce de correos entre el secretario e Iñaqui en la que el primero le pedía explicaciones y le recomendaba los pasos a dar.

Urdangarín no solo no le hizo caso sino que llegó a caer en la frivolidad, o el cachondeo, como quiera interpretarse. Por ejemplo el día de san Fermín de 2003, el exjugador de balonmano del Barça y la selección española firmaba su respuesta con una frase que pasó a la historia: “El duque em...Palma..do”. No era la primera vez que Urdangarín gastaba este tipo de bromas.

Tampoco su relación con Ainhoa Armentia es la primera infidelidad y Cristina lo sabía. De hecho la relación entre ambos se inició en medio de engaños ya que él, en aquellos momentos, compartía piso con una joven de Puigcerdà llamada Carmen Camí. Mientras fortalecía el noviazgo con Cristina aún vivía con su novia.

No es el único caso ya que entre Carmen y Ainhoa algunas más hubo, como siempre se barruntó en los medios del corazón. Se hablaba de una familia perfecta, de una Cristina que siempre estuvo al lado de su marido y protegiendo a sus hijos pero la leyenda del ‘duque em...Palma..do’ seguía creciendo. Durante mucho tiempo vivieron separados. A Cristina se le agrió el rostro mientras que Iñaqui mantenía el tipo a pesar de su paso por prisión. Por eso la exinfanta no se extrañó nada ante lo ocurrido y el hecho de que antes de conocer la verdadera identidad de la nueva pareja se hablara directamente de otra joven, exmiss para más señas, demuestra que Urdangarín no perdía el tiempo y que Cristina, como declaró en el juicio, no es que no supiera lo que hacía su marido... prefería no darse por enterada. De las finanzas y sus amoríos. a. Trabanca