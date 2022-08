En Balaídos no salen las cuentas trampa de Luis (Bárcenas) Enrique

Con ocho goles en cuatro partidos, Iago Aspas volvió a convertirse en el máximo goleador de la pretemporada. Una vez más, el delantero moañés del Celta empieza fuerte el curso, aunque sus excelentes registros no llegarán nunca a evaluarse en el área técnica de la Federación Española, donde se diría que Luis Enrique, otrora gran amante de los datos estadísticos, debió de dar la orden tajante de martillear todos los ordenadores (como el PP en el caso Bárcenas) para no verse obligado a reconocer lo evidente y tener que convocar al diez celeste. Aspas encabeza todos los cómputos habidos y por haber en la Liga española, es el máximo goleador nacional y el delantero que más asiste, corre y recupera balones. Es, además, uno de los jugadores con más sentido estratégico de la competición y que mejor comprensión del juego demuestra. ¿Alguien da más? Pregúntenle al seleccionador Luis Enrique, cuya visión de juego se nubla cuando le hablan de Balaídos en la misma proporción en que crece el interés del espectador cada vez que Iago pisa área. Lo de Aspas y la selección es una batalla perdida, pero el que sale peor parado no es el moañés, sino la Roja, dominada por una Federación donde últimamente lo que menos importa es el fútbol.

eduardo montero