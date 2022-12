En Bruselas no hay mar, sólo burócratas en traje (a veces) de baño

Si a lo largo de las últimas décadas uno lee todas las noticias relacionadas con la pesca gallega originadas por decisiones tomadas en Bruselas, ese corazón frío de la Unión Europea donde puede que no sepan qué es el mar, tendrá una sensación de hastío y agotamiento. Siempre igual. Esto empieza a ser como las guerras y enfrentamientos en Oriente Medio entre judíos y palestinos, el cuento de nunca acabar. Es un sufrimiento constante para el sector gallego de la pesca tener que soportar a unas autoridades comunitarias que no parecen entender ni la idiosincrasia ni las necesidades de nuestros pescadores. La conselleira do Mar, la resistente y resiliente Rosa Quintana, en el Gobierno gallego desde la victoria de Feijóo en 2009, acaba de aportar una de las claves: además de los criterios científicos y económicos, hay que tener presentes también los sociales. Europa no puede ser un ente que gobierne la vida de las personas desde una perspectiva absolutamente robótica, como si los que habitáramos aquí fuésemos avatares. El tema ahora es que este principio de atender los problemas de las personas, plasmado en cientos de argumentarios elaborados durante años por los equipos técnicos –y humanos– de esta consellería sea atendido en Bruselas. Que los burócratas aprendan lo que es el mar y el mundo de los que de él viven.

xosé ramón r. iglesias