En busca de un hueco perdido y con rueda ya en la diana del debate

A Valentín González Formoso hay que reconocerle su empeño por hacerse hueco como nuevo líder del PSdeG y su afán por asentarse como doble alternativa en la escena política gallega: al Partido Popular, por una parte; al BNG, por otra. No lo tiene fácil porque no goza del altavoz que da siempre tener un escaño en el Pazo do Hórreo. Si a Feijóo se le atiende ya más como líder del PP nacional que como presidente (en retirada) de la Xunta, a él se le mira con más atención por ser secretario xeral del PSdeG que presidente de la Diputación de A Coruña o alcalde de As Pontes. Su agenda política, al menos desde el punto de vista mediático, ha ido engordando más que la institucional desde que fue elegido como sucesor de Gonzalo Caballero y la ceba ahora el filón que advierten en su partido ante el cambio de liderazgo en el PPdeG y en la Xunta. Formoso –Ana Pontón también– sabe que, a priori, Alfonso Rueda semeja un rival más fácil de batir, aunque al final –los gallegos dirán si sí o si no– no lo acabe siendo. Es al vicepresidente proyectado a presidente a quien ahora Formoso dirige sus mensajes, porque sabe que su rival ya no es Feijóo, que tiene desde hace semanas otras lindes que atender. Formoso tiene todavía por delante más de dos años para curtirse como alternativa, el mismo tiempo que Rueda para asentarse como líder y digno sucesor, y el mismo que tiene también Pontón para intentar dar el salto de la oposicióna al gobierno. La Galicia post-Feijóo... sabela arias