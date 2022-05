En el cielo de Turín dan el do de pecho quienes desafinaron en Benidorm

Como se preveía –y esto ya es indicativo–, Chanel acabó triunfando en Eurovisión. No le hizo falta ganar para ello, tan mal lo habíamos hecho en las últimas décadas que un tercer puesto se celebra como una victoria. Es la consecuencia de que quienes verdaderamente siguen este festival no hubieran nacido cuando España lo ganaba. Con su triunfo, salen voces reivindicativas de la decisión del jurado del Benidorm Fest, hasta ahora calladas ante las evidentes sospechas de pucherazo. Que a Chanel le fuese bien en Eurovisión –qué seguros estaban los promotores– no quita que a Tanxugueiras las tangaron en la previa alicantina. Si no, que lo investiguen. m. c.