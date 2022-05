En la bola de cristal del Bloque, Tellado y Feijóo vaguean en el Senado

Mañana, el expresidente de Galicia Feijóo y Miguel Tellado toman posesión de sus escaños en la Cámara Alta y el BNG continúa con su crítica feroz a estos dos nombramientos del Parlamento gallego. “Nós defendemos que as instituciones de Galicia están para defender e representar os intereses de Galicia”, afirma solemnemente la nacionalista Olalla Rodil, dando por sentado que ni Feijóo ni Tellado defenderán en el Senado los intereses de Galicia, lo que está por ver. Una cosa puede ser lo que parece y otra lo que será. No se debería juzgar antes de tiempo, en un proceso de adivinación sobrevenida. Si no hacen nada por Galicia, habrá tiempo para verlo. m. g.