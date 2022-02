En una encrucijada entre la realidad y su deseo tras el 13F

Insiste el ganador de los comicios en Castilla y León y máximo aspirante a reeditar su mandato al frente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en que su deseo es configurar un Gobierno “fuerte y estable”, y no necesariamente de coalición, pero lo cierto es que los números no dan para ambas cosas a la vez. Sin duda que ése es su mayor sueño y que probablemente cuando decidió anticipar las autonómicas todas las encuestas le auguraban que ya era casi un hecho. Sin embargo, los castellanoleoneses acudieron a su cita con las urnas y, frente a esa mayoría absoluta con la que soñaba, le colocaron en la encrucijada de tener que entenderse con un Vox exigente y crecido tras sus espectaculares resultados o recurrir a un PSOE que no parece dispuesto a facilitarle su investidura. Realidad y sueños siempre chocan más de lo que uno desearía. M.A.