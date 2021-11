En Valencia como en Casablanca: el comienzo de una hermosa amistad

Cuando alguien en el PP definió como “aquelarre” la reunión que en Valencia celebraron ayer Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García y Fátima Hamed, seguramente era muy consciente de la fascinación –el embrujo– que estas políticas pueden llegar a despertar en una parte importante del electorado español. Eran muchas las expectativas creadas alrededor de este encuentro y, una vez celebrado, el mejor resumen que se puede hacer se construye parafraseando una de las últimas frases de la vicepresidenta segunda del Gobierno de Sánchez, en su alocución en abierto, que nos traslada a la mítica Casablanca: “Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad”. A punto casi de irse ya hacia el aeropuerto, lo que dijo exactamente Yolanda Díez fue “es el comienzo de algo que va a ser maravilloso”, ya ven ustedes que no anda muy lejos de nuestra licencia cinematográfica. Faltaba un Humphrey Bogart a pie de pista, es verdad, y eso fue porque la líder de Más Madrid se dejó en la capital española a Íñigo Errejón, el último galán que se resiste a admitir que este proyecto en femenino y plural podría ser una buena idea para que la izquierda a la izquierda del PSOE no pierda uno de los últimos aviones que le quedan y pueda versionar en las elecciones de 2023 otra de las míticas frases de la película: “Siempre nos quedará La Moncloa”. No es fácil quitarse de en medio como lo hizo Pablo Iglesias o permanecer en un segundo plano como Alberto Garzón. Al final, el más femenino y feminista de los tres líderes del rupturismo que abrieron una de las rutas contra el bipartidismo, Errejón, es el que más recela de este aquelarre. Él y su amigo valenciano Baldoví.

xosé ramón. r. iglesias