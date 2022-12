Petróleo fue lo que encontró Sorogoyen en este compostelano

Con diecisiete nominaciones, As Bestas sobresale en la edición de los Premios Goya 2023. En el éxito de esta película rodada en parajes rurales de Galicia se concentran muchos factores, pero nadie podrá negar que uno de los más importantes reside en la fantástica elección de los actores. Rodrigo Sorogoyen, uno de los directores jóvenes más interesantes del panorama cinematográfico español actual, encontró petróleo en la interpretación que en As Bestas hace Luis Zahera. Este compostelano del año 66, que saltó a la fama por la serie Mareas Vivas, es el alma de esta hermosa película de antagonismos eólicos y sensaciones ásperas, aunque al final no esté nominado en la categoría de mejor actor protagonista, que podría. La decisión de que aspire al de mejor actor de reparto, estrictamente técnica, depende del punto de vista con que se quiera ver el filme. El personaje de Zahera es tan protagonista como el que encarna el francés Denis Ménochet, también nominado, y juntos nos ofrecen un duelo interpretativo de alto voltaje en el cual cada espectador se posiciona con una de las dos visiones de la historia que se representan. Cada uno con su nacionalidad propia, con su carácter y con su universo de pronto asaltado. ¡Cómo borda Luis Zahera esas escenas de bar! Mejor, incluso, que cuando sólo era Petróleo.

xosé ramón r. iglesias