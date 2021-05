‘ERTE’ de lujo para quien hundió el sexto banco

Hubo un tiempo en que el nombre del compostelano Ángel Ron significaba mucho en el difícil y poderoso mundo de la banca. Presidente de la sexta entidad financiera española, la singularidad de su carrera profesional es que fue tan fulgurante en su ascenso como en su caída. Nadie le podrá negar sus méritos, que los tuvo de todo tipo, de lo contrario nunca llegaría tan arriba en ese fiero mundo de tiburones, pero de un hombre que cuando alcanzó la cima empezó a no contestar a las llamadas que le llegaban desde su ciudad natal no podía esperarse otra cosa que un buen revolcón con escarnio público. Sus problemas comenzaron con la llegada de la crisis de 2008, recesión que le superó y doblegó todos los balances de su gestión, muy lastrada también por otros errores de bulto, y aunque fue trampeando como pudo, su banco cayó en 2017 en la más absoluta ruina. Noventa años de historia del Popular quedaron valorados en 1 euro, que fue lo que pagó el Santander por su compra. El nombre de Ángel Ron, máximo responsable de esta desgracia, fue entonces víctima del descrédito y hasta fue objeto de mofa a cuenta de su apellido con sabor a bebida caribeña. Entre sus vicios, ese no se encontraba, pero sí padeció la embriaguez del que se cree intocable. Ahora cobrará 13 millones de prejubilación. Para llorar. Y otros, en ERTE. x. r. r. i.