Es el parlamentarismo un juego plural donde vence el más rodado

Si alguien pensaba que con Alfonso Rueda los debates parlamentarios les serían más propicios a la oposición, que salga ya de su equivocación. Es cierto que Feijóo era un rival especialmente duro en la dialéctica que se vive en los escaños, una especie de roca en la que sus adversarios se desgastaban a base de golpes estériles. Pero mucho del poderío del anterior presidente residía también en el prestigio que había alcanzado: para ganarle había que derrotarlo varias veces antes de que los gallegos se lo creyeran. Y si ya hacerlo caer a la lona una sola vez era tarea harto complicada para sus rivales, imagínense lo que les suponía tener la obligación de repetir la jugada en distintas ocasiones consecutivas... Mucho antes de que pudiera darse el caso, era Feijóo el que los noqueaba sin piedad. Rueda, sin embargo, edifica su fortaleza parlamentaria en el desconcierto que provoca en los portavoces contrarios, que hasta que no lo conozcan mejor, no sabrán qué esperar de él. El presidente no se lo pone fácil, esconde sus estrategias como el boxeador que baila ante su rival. Y de repente pega duro y directo a la mandíbula. De apariencia tranquila, es un killer que mata de un solo golpe. eduardo montero