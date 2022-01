Especialista en sacar a la luz las vergüenzas de la política penitenciaria

La diputada ourensana no ceja en su empeño de desenmascarar las, en su opinión, erráticas políticas de Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, a cuenta de su decisión de acercamiento de los presos de ETA y permitir los homenajes a los etarras que salen de las cárceles. Ana Belén Vázquez empezó siendo incisiva pero, tras los últimos acontecimientos, intensifica el control sobre el ministro que, cada vez que ella habla, se le nota cierto rictus de indignación. Abogada de formación conoce como pocos parlamentarios la política penitenciaria y no duda ni un segundo en mostrar en público las vergüenzas de la rendición ante los socios etarras. Y eso le duele mucho a un Marlaska acorralado. A.T.