Estamos en España y es el siglo XXI: ya no hay esclavos

Denis Suárez es buen futbolista pero mejor persona. Se vio envuelto en un conflicto con su equipo, el Celta de Vigo, que no buscó y siempre quiso evitar. Lo hizo siempre con la fuerza de la razón y jamás alzó la voz a pesar de sufrir durísimos ataques que a cualquier otro le harían revolverse. Él no lo hizo. Siguió adelante con su trabajo sin desviarse ni una línea de su trabajo. El club dice que no le quiere, pero desea sacar tajada de su marcha. Ahora pasa por el mal trago de verse impedido a realizar su función. No le dejan ir con el Celta a hacer la pretemporada y él se mantiene entrenándose casi en solitario. “Acato la decisión. Soy un empleado y respeto las normas”. Nada más. Quizás sus compañeros sí deberían alzar la voz y, desde luego, las autoridades deportivas tendrían que actuar de oficio. Estamos en España y este es el siglo XXI. Ya no hay esclavos. a.j.