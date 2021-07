Estar en lugar adecuado en el momento justo y que todos te aplaudan

No cabe duda de que formarse en un país tan complejo como Venezuela debe imprimir cierto carácter. Medrar allí a la sombra de gobiernos siempre cuestionados y aterrizar en España es, cuando menos, complicado. Juan Carlos Escotet estaba en el lugar adecuado en el momento justo. Había una entidad, la suma de las dos caixas gallegas, que en teoría estaba en situación de quiebra técnica por lo que tuvo que ser rescatada y el magnate venezolano, de origen asturiano, supo moverse para hacerse con ella a precio de saldo. Tanto que, desde entonces, no dejó de ganar dinero y engordar las cuentas de sus accionistas. Y aunque muchos se preguntan cómo pasó, no hay más respuestas. J.A.P.