Estudiantes que exigen más actividades a la USC y luego pasan de todo

La decana de Derecho de Santiago ha demostrado que no tiene pelos en la lengua al abordar temas tan espinosos como la baja asistencia a clase por parte de los alumnos a causa, según ciertos colectivos estudiantiles, de lo poco útiles que resultan. En este tema hay mucha tela que cortar, como destaca Ana Gude, que no duda en repartir estopa tanto a algunos profesores, por considerar que ciertamente sus métodos docentes se han quedado anticuados, como también a ciertos alumnos que no paran de quejarse del adocenamiento que reina en la USC y luego pasan absolutamente de todas las actividades que se organizan. ¿Les suena de algo ese perfil? Seguro que sí. d. peláez