Estudiemos con alegría y sin repeticiones, catear ya no supone un disgusto

No es nuestro conselleiro de Educación un hombre dado a permitirse muchas alegrías, por eso, estamos seguros, el decreto del Ministerio que anula los exámenes de recuperación en la ESO, prohíbe prácticamente la repetición de curso y permite realizar la ABAU con una asignatura pendiente no lo cogería por sorpresa, pese a que la ministra Pilar Alegría se había comprometido a que estas normas no entrarían en vigor en el actual curso. Román Rodríguez ya está acostumbrado a prepararse para el escenario contrario del que le dicen en Madrid, porque es el que se acaba imponiendo. El mundo al revés, sí, como los suspensos que ahora son aprobados. e. m.