Excusatio non petita o cuando le traicione el subconsciente a uno

Decían los clásicos medievales aquello de excusatio non petita, accusatio manifesta; es decir malo es cuando se busca una disculpa para dar una explicación. A veces eso se hace de forma inconsciente, te traiciona el subconsciente aunque esa no fuera la intención. Algo debió ocurrirle a Alberto Núñez Feijóo en la toma de posesión de Martina Aneiros como nueva delegada de la Xunta en Ferrol cuando se le escapó lo de que con esta decisión “tampoco se busca tener un cargo más” añadiendo, sin solución de continuidad, que la “nueva delegación nace para garantizar que se cumpla lo comprometido con los ferrolanos”. No había instrumentos para hacerlo. Cuesta mucho creerlo. A.T.