Expulsar los demonios para poder ayudar a las personas

La gimnasta Simone Biles y la tenista Naomi Osaka salieron del armario de sus problemas internos provocando un auténtico seísmo en el deporte y se unieron a todos aquellos que visibilizaron que la depresión está ahí dentro y que mal hacemos si no la exteriorizamos. El periodista gallego Anxo Luxilde lleva treinta años peleando con una enfermedad que “si no se diagnostica y no se trata debidamente es la antesala de la muerte, porque te deja sin ganas de vivir”. Sabe de lo que habla y ahora, liberado, publica el libro La Vieja Compañera que es una reflexión destinada a ayudar a muchas personas. La valentía con la que cuenta su historia es admirable. a.T.