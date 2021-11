Facer de ‘Smartiago’ un gran galimatías, unha expectativa non cumprida

Presenta o concelleiro de Compostela Gumersindo Guinarte un proxecto de vehículo eléctrico autónomo (sen condutor) que asegura mellorará o transporte de mercadorías no casco histórico da capital de Galicia. Na súa presentación falouse de ‘grandes cousas’: innovación, “Living Lab”, ecosistema que conectará industrias, sector público e loxística, plataforma de análise de datos e algoritmos... un galimatías. Porén, ninguén explicou como vai funcionar iso, quen recollerá os paquetes e onde, quen os colocará nos coches intelixentes, quen os descargará... Un acto moi frustrante para as expectativas creadas. X. C.