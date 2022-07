Fichaje con sorpresa de una periodista con fuentes limpias

Decía un director del New York Times que un periodista nunca debería ser noticia y durante muchos años se cumplía a rajatabla. Ahora ya no es así. Abriendo esta página aparecen dos, algo que debe ser la primera ocasión y esperemos que se convierta en la excepción que confirma la regla del NYT. Lo de Sonsoles Ónega es bien distinto. La presentadora del programa Ya es mediodía deja Mediaset y se va a la competencia, a Atresmedia. No es un fichaje cualquiera, Sonsoles, hija de Fernando Ónega, es periodista prestigiosa que cuenta con fuentes limpias. Un tesoro para cualquier equipo. j.a.