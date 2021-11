Fuerza contra la violencia digital

La próxima semana en los juzgados gallegos se sentarán en el banquillo cuatro hombres acusados de abusos sexuales a niñas y adolescentes y otros dos por abusos sexuales. No es una excepción, es la normal. Pero hay otro tipos de acosos. Uno de ellos la violencia digital lo denunció Loreto Arenillas, una joven diputada de Más Madrid que puso toda su alma en hacer llegar el mensaje de que debemos combatir este tipo de agresiones y que proliferan por las redes sociales. Exhibió la imagen no deseada de un pene que un desalmado le envió: por ser joven, mujer y de izquierdas. Nunca máis. A.T.