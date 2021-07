Futuro entre babor y estribor pero siempre oteando el horizonte

Todavía sorprendidos por esa confesión, realizada en clave de futuro político, de que “como gallega piensa siempre en Galicia” en el mismo contexto en el que habla de “políticas propias de la sociademocracia clásica” no dejan de llamar la atención algunos movimientos que se están produciendo tanto en el seno de Unidas Podemos, una vez superados esos cincuenta días en los que Pablo Iglesias guarda escrupuloso silencio, como en el departamento de fontanería del palacio de La Moncloa. La figura de Yolanda Díaz parece que planea desde la forzada ingenuidad, escrito en cursivas, en la que se mueve el conglomerado morado hasta las filas socialistas al extremo de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) redobla su apuesta como “la política española más valorada”, por encima incluso del presidente; cuestión difícil de dirigir estando por medio tanto José Félix Tezanos como Iván Redondo, sin cuyo visto bueno sería imposible.

Aunque la vicepresidenta tercera continúa a lo suyo en el Ministerio de Trabajo y ese lo suyo pasa por prorrogar los ERTEs, derogar la reforma laboral y subir el salario mínimo, siempre con el mayor consenso social, no es ajena a los movimientos que se están produciendo a babor y estribor; es más, desde su entorno más próximo empiezan a preocuparse más por el fuego amigo que por las descargas enemigas. Lo que le obliga a navegar con rumbo propio y aparcar (hasta el momento oportuno) el debate abierto por Iglesias con su designación como candidata a la Presidencia del Gobierno, algo que no contemplan ni Ione Belarre ni Irene Montero ni, por supuesto, el silente Alberto Garzón. Sabe Yolanda que la apuesta de Pedro Sánchez por la recuperación económica, partiendo de los fondos europeos, puede jugar también a su favor pero, y mientras tanto, no está nada mal ponerlo entre la espada y la pared: “Pedro, ten la misma valentía con el SMI que tuviste con los indultos”. Y siempre le quedará el recurso de volver a Galicia. con amenaza o convicción. J.A. Pérez