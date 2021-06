Galicia discute de indultos en un país de abajofirmantes

Casi en la misma medida que la subida de la factura de la luz que afecta a todos los gallegos, el asunto de los posibles indultos a los independentistas catalanes se abrió ayer camino en el duelo dialéctico de los lunes en el Parlamento de O Hórreo. Poco o nada, en realidad, afecta este tema a la plácida vida de los habitantes de este Noroeste, pero ese es un detalle sin importancia. En O Hórreo más que nada se hace tertulia, pues gobernar ya lo hace el Gabinete de Feijóo con el piloto automático de la mayoría absoluta. Caballero y Pontón quieren indultos, lo que equivale a que el 44 % de los gallegos apostaría por ellos, que muchos gallegos me parecen. Pedro Puy les afea esa posición en nombre de la ley, pero reconoció que todavía no estampó su firma en la recogida de ellas que impulsó Pablo Casado. ¿Lo hará o no quiere ser un abajofirmante?