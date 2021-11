Galicia existe, pero como lo haga como Teruel, mal vamos

“Se presupone que los políticos somos lo suficientemente maduros para marcarnos prioridades y una tiene que ser cómo afrontar el reto demográfico”. La conselleira de Medio Ambiente se trasladó a Teruel para lanzar este mensaje de anhelos optimistas, en una tierra que nos supera tanto en incertidumbre que en las últimas elecciones generales se cuestionó incluso sí existe. Existe, como existe Galicia, aunque cada vez más pequeña en número de habitantes y no, apreciada conselleira, no creo que todos los políticos sean los suficientemente maduros como para afrontar el reto demográfico. No lo suficiente para que los ciudadanos nos quedemos tranquilos y confiemos en que ellos –ustedes– proveerán de nuevas vidas extra los territorios que hoy presentan crecimientos vegetativos tan negativos que se puede decir que ya están llevando una existencia artificial, prestada o asistida. Si fuesen maduros, no llegaríamos hasta aquí. No lo fueron, no lo son suficientemente y en el futuro veremos si queda alguien para comprobarlo. Por ahora, Galicia existe y se solidariza con Teruel desde la fe de Ángeles Vázquez. Pero o los niños son chegados o bajamos la verja. x. r. r. iglesIas