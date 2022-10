Gallegos en la capital, una ‘divina’ desfila en medio de dos ‘populares’

Esto no va de divinas y populares, como las series para adolescentes que con tan buena factura filman en Buenos Aires. Esto va de la capital española, no en un día cualquiera, sino en uno que nos recuerda que en algún tiempo teníamos un imperio donde no se ponía el Sol. Hoy hay astros mayores luciendo en el desfile militar madrileño que, con su porte y autoridad, preside el rey Felipe VI. Allí, entre las ministras, destacaba la sin par Yolanda Díaz, que vio su primer sol en Ferrol y ahora goza de los rayos de Sánchez. Educada con siempre, dio gusto verla yendo a saludar a Feijóo y a Rueda, dos populares que cabalgan juntos, en distintos hipódromos. i. i.