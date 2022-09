Gobernantes que atienden al pueblo

Atender las demandas de los vecinos y vecinas es una función fundamental de los gobernantes. Pero, por desgracia, no siempre es así. Suerte que hay casos en los que sí se pone el foco en arreglar problemas verdaderamente preocupantes y no en nimiedades como hace el regidor de Muxía, Iago Toba. En el último pleno presentó una moción de urgencia para demandar una mayor cobertura de personal en el centro de salud. El Sergas, dice, no cubre a tiempo completo las bajas de los facultativos. Bien por él. C.E.