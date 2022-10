Golpe de efecto para inclinar la balanza y desbloquear el CGPJ

Turquía no es precisamente un ejemplo en materia judicial. Ni en garantías ni en transparencia pueden dar lecciones los otomanos a un país como España. Sin embargo, en lo que sí son maestros es en guiones para telenovelas. Y en ese caso, también se quedan cortos sus culebrones si se comparan con el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva pendiente casi cuatro años. Una película de enredo como pocas donde Carlos Lesmes vivía atrapado entre las disputas entre PP y PSOE, incapaces de ponerse de acuerdo en el habitual reparto de cromos. Ni las presiones de los jueces, ni los repetidos tirones de orejas por parte de la Unión Europea fueron capaces de despejar una trama cuyo capítulo final todavía no se sabe como termina. Un epílogo donde no se espera ningún crimen. Pero por si acaso, el hasta ahora presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo quiere borrar su rastro: “Mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable”, indicó en una declaración grabada que se ha hecho pública la tarde de este domingo. La Justicia, a la que suele visualizarse en forma de una balanza, necesita que alguien rompa el equilibrio entre bloque. Y Lesmes da un empujoncito. ¿Será suficiente?