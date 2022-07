González comienza una carrera de fondo para alcanzar la alcaldía

Balbino González repetirá como candidato a la alcaldía del BNG en Porto do Son. Así lo anunció la agrupación municipal coincidiendo con la celebración del Día de Galicia. Docenas de militantes caminaron desde el mirador de Fonforrón hasta el castro de Baroña, donde fue presentado el candidato nacionalista. González Montemuíño animó a la militancia reunida a “que creamos en nós mesmos, porque temos alternativas ás políticas do PP en Porto do Son, e o noso concello merece un proxecto BNG, no que toda a veciñanza sexa de primeira, independientemente da súa condición social e económica”. Comienza una carrera de fondo. m. t.