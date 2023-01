¡Guárdenos del aciago día en que se rompa la confianza en el Sergas!

En la sanidad pública, hay muchos aspectos importantes. Entre ellos, la confianza entre los pacientes y los distintos profesionales sanitarios. Si se rompe ese hilo de certidumbre es difícil que las cosas puedan ir bien. ¿Cómo se rompe? Por ejemplo, cuando al paciente no se le cuenta la verdad. Cuando una operación está programa para que la realice un cirujano y acabe manejando el bisturí otro y se le esconda el dato al intervenido. Hay cientos de ejemplos más. Son cosas que pasan en el sistema sanitario. El conselleiro igual no puede estar en todo, pero es el que debe velar porque las normas no se incumplan. También las éticas. Que no se rompa la confianza. a. a.