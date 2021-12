Háganle caso a ella que, con su voz rasgada, lo mejor aún está por venir

Recomienda Xurxo Fernández, que de música sabe un rato largo, el concierto de Bonnie Tyler este martes, entre dos festivos, en Santiago más por apreciar su nuevo trabajo The Best is yet to come que por el pasado de una estrella a la que pocos de nuestros hijos reconocen. Ese Lo mejor está por venir, al menos, nos invita a pensar que podemos salir de esta melancolía en la que llevamos metidos demasiado tiempo. Quizás ella, Gaynor Hopkins, que es su verdadero nombre, y con sus 70 años sea capaz de sacarnos de esta especie de día de la marmota. Sigue teniendo la voz rasgada, conserva mucha empatía y canta como quien anda en bici. Una rutina que nunca se pierde. S.A.