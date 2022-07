Harta ya de estar harta ya se cansó de tener que traicionar sus ideales

Aunque ella nació en el Atlántico no sería nada de extrañar que este miércoles, camino de Roma, Yolanda Díaz tarareara Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, al menos la parte esa que dice “harta ya de estar harta, ya me cansé de preguntar al mundo por qué y por qué”. Reconocen ya en público periodistas con excelentes relaciones en el entorno de la vicepresidenta segunda que hace tiempo que ya no se habla con Pedro Sánchez; mejor dicho, que hace tiempo que el presidente no la convoca. Y que está harta de continuos ninguneos al socio del Gobierno de coalición... del cambio de actitud sobre el Sáhara, de lo ocurrido en la valla de Melilla, del despliegue indecente de la OTAN por Madrid, de aumentar la presencia yanqui en la base de Rota, de anunciar la rebaja en el precio del IVA de la luz, de ese aumento desmesurado en el gasto militar y, la gota que colmó el vaso, que sea Nadia Calviño quien se reúna con los agentes sociales para negociar un pacto de rentas que, piensa Yolanda, perjudicará a los trabajadores.

Con el agravante de que la convocatoria se hizo coincidir con su viaje a Roma para establecer diversos contactos, una cita agendada y conocida por el Gobierno y su presidente.

Todo esto provocó un acercamiento de Yolanda Díaz a Unidas Podemos y más concretamente a Ione Belarra conscientes de que se aproximan tiempos muy duros para este ejecutivo de coalición. “Con serenidad, hemos pedido la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del Gobierno porque tenemos preocupación”, dijo la vicepresidenta segunda directamente tras el consejo de ministros del martes aunque el detalle de empezar la frase diciendo “con serenidad” fue interpretado por todos los analistas como todo lo contrario; es decir, hay tantas turbulencias que hasta algún medio, nada alejado de UP, se atrevió a adelantar que Yolanda valora abandonar su puesto al considerar que está traicionando sus ideales. No quiere romper pero, la verdad, está harta. A. Trabanca