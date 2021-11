Integración, purgas y el primer borrón todavía no aclarado en Santa Comba

Integración y purgas son las dos palabras que más resuenan en el estreno de este tiempo nuevo que se inicia en el PSdeG con Valentín González Formoso. No son muy alentadoras, porque evidencian la existencia de una peligrosa grieta que las primarias no hicieron más que agrandar y una incertidumbre real sobre como se cerrará, si es que se cierra. Lo deseable sería la integración, aunque la decisión de destituir al comité organizador del congreso autonómico no parece ir en esa línea. Pero hablar de purgas, la verdad, también es exagerado, salvo en Santa Comba, donde se castigó a un edil por defender la democracia. Un borrón que Formoso aún no explicó. r. r.