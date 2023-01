Intentar que no se metan en propia portería los balones que vayan fuera

El pitoste que se montó ayer durante varias horas en el centro de la ciudad, por el corte de un carril del túnel de la avenida de Lugo, fue considerable. Fuentes oficiales aseguraron que no había sido un imprevisto, un accidente, sino el mantenimiento rutinario. Siendo así, quizá un lunes lluvioso en plena hora punta no sea el mejor momento para eso. Se supone que en Tráfico están para mejorar la situación y tomar las menores decisiones posibles que contribuyan a empeorarla. Como diría el genial Di Stéfano a su portero, no les pedimos que paren las que vayan dentro, pero al menos que no se metan las que vayan fuera. r.s.