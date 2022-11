Justificar los desplantes de su Gobierno o tratar de ayudar para evitarlos

No corren buenos tiempos para defender la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en Galicia, pero esta es la labor por la que dejó la alcaldía del Ayuntamiento de Ames y no le queda otra que asumirla. No es fácil justificar las ausencias notables que el Ejecutivo central protagoniza en nuestra comunidad, empezando por unos presupuestos muy justitos y terminando por el descarado desinterés por el AVE a Portugal. Hay también otras infraestructuras en el aire (o despeñadas, como la autovía a Madrid) y bonos culturales de 400 euros del que se presume mucho pero que son imposibles de activar por internet. ¿O nada sabe de esto el señor Miñones? m. g.