Justo tributo tras aglutinar un millón para la Ruta Inglesa

Corren tiempos en los que para sacarle cuartos a las administraciones, y colectivos en general, hay que sudarlo pero a base de bien. Pues estos desvelos le van a ser reconocidos al regidor de Abegondo, el popular José Antonio Santiso Miramontes que, a base de empeño, lograba reunir un millón de euros para dotar a la Vía Jubilar de sus anhelos –la inglesa, claro–, con nada menos que 27 nuevas fuentes que aplacarán la sed de peregrinos, pero también de vecinos y visitantes. Y no se quedan ahí sus méritos, porque además de petar en la puerta de la UE, lo hizo en la de Augas de Galicia, Diputación, Reserva da Biosfera das Mariñas y hasta en el Instituto Tecnolóxico de Galicia. Por todo, parece justo que la Asociación de Concellos do Camiño Inglés haya tenido a bien organizarle un tributo en la Primavera no Camiño orosana del 4 de junio. M.D. Villar