La aristócrata del PP lleva el suspense a la sede de Génova

No es fácil saber quién debe temer más un libro autobiográfico de los últimos tiempos vividos por Cayetana Álvarez de Toledo, si sus rivales políticos de la izquierda o sus enemigos íntimos del PP, donde Pablo Casado la relevó de la portavocía parlamentaria con unos modales no del todo a la altura de lo que se esperaba. Los populares liberaron a Cayetana de este importante cargo en la labor de desgastar al Gobierno y con esa decisión le regalaron un tiempo precioso que la aristrocrática diputada invirtió en lo que sus compañeros de partido menos desearían, pasar revista a sus días de vino y rosas con el sucesor de Rajoy, cuando fue dueña de la palabra del PP en la casa de la democracia, y de ahí el temor que infunde en algunos de ellos la publicación de Políticamente indeseable. El título promete y no de adelantó ningún contenido. Suspense. r. r.