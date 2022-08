la canción de griñán que puede arruinar el propósito de sánchez

Estos días, con el revuelo que se está montando con los preparativos del posible indulto a José Antonio Griñán, la nueva portavoz del PSOE tendrá ganas de todo menos de cantar “que suenen con alegría los cánticos de mi tierra”, que para ella su tierra o su patria, como buena socialista que es, es su partido. No, no tendrá ganas de muchas músicas Pilar Alegría, promocionada para su nuevo cargo en Ferraz por el presidente Pedro Sánchez para animar la imagen de la formación del puño y la rosa, últimamente un tanto decaída (como si pudiera haber una correspondencia infalible entre su apellido y su acción política). Y, a las primeras de cambio, a esta Alegría de la huerta, bueno, por ahora del Partido Socialista, le cae el marronazo de defender al ex presidente de Andalucía condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE. Veremos qué partitura elige para salir a flote de este lío en que andan metidos tanto el Gobierno como la fuerza principal que lo sustenta, pues de no resolver satisfactoriamente el tema del indulto, las elecciones generales del próximo año se le complicarán todavía más a Sánchez. Que tampoco está para demasiadas músicas. eduardo montero