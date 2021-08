La candidatura de Podemos sube el nivel de sus exigencias

Con septiembre y el nuevo curso político a la vuelta de la esquina, la ministra nacida del metal marcó su territorio. El presidente Sánchez ya tiene un correo de Yolanda Díaz advirtiéndole de que en una semana, le guste o no tanto a él como a su jefa del área económica, la también gallega Nadia Calviño, abrirá el melón de la subida del sueldo mínimo interprofesional, que negociará con sindicatos y patronal bajo la premisa de que no elevarlo no es una opción. Esta ferrolana ya demostró demasiadas veces que no le faltan arrestos, pero ahora además puede que tenga otra urgencia: la candidatura de Podemos. x. r.