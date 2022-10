La carestía energética ha dejado al municipio de Silleda sin luces de nadal

Ha sido el primero pero seguramente no será el único. El gobierno local de Silleda ha decidido que los tiempos no están para gastos y ante el fuerte incremento que está experimentando la factura eléctrica este año el municipio se quedará sin el tradicional alumbrado de Nadal. No habrá luces, pero para que los ciudadanos puedan disfrutar de ese espíritu festivo han buscado una alternativa inclusiva: que los usuario del centro de Medelo de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), confeccionen adornos y elementos decorativos para colocar tanto en plazas como en edificios públicos, y tanto en el casco urbano como en el rural. M. RENDUELES