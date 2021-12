La culpa siempre es del chachachá... es decir, Feijóo y Rueda

Aunque no servirá para mucho dada la holgada mayoría absoluta de que dispone el PSOE, lo cierto es que Carmela Silva deberá pasar por el trance de que se hable del enchufe, sentencia judicial firme, de su cuñada en el Concello de Vigo, a través de una extraña contrata a una empresa. No será el día de los Inocentes, como se temían algunos, sino que la sesión se celebrará el miércoles 29 convocada a instancias de los tres partidos de la menguada oposición, Partido Popular, Marea de Vigo y Bloque Nacionalista Galego. Tuvieron que unirse fuerzas tan dispares para obligar a teniente de alcalde a dar algún tipo de declaración. Vano empeño, Carmela ya dijo cuál es su postura: “Yo no me voy a enfangar en el lodo, que es donde siempre han estado cómodos Rueda y Feijóo, los artífices de esta persecución”. Todo muy claro y transparente, por cierto. A.T.