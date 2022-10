La difícil identificación de los espectros de San Caetano y la Moncloa

“Algo está pasando en San Caetano”. La política, en demasiadas ocasiones, es un maravilloso cruce de comentarios intencionadamente criptográficos. “Algo está pasando en San Caetano”, afirma el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, como si con decir eso estuviese en realidad diciendo algo. Él sabe que más bien dice poco, pero sugiere mucho. El mundo de la insinuación enigmática ya es otra cosa, un arte de la primera división de la política. Desde San Caetano, seguro, también están convencidos de que “algo está pasando en La Moncloa”, aunque no lo expresen con estas palabras, sino casi con las contrarias. Lo que verdaderamente afirman sin afirmarlo una y otra desde el círculo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es que en La Moncloa no pasa nada. Y ese el problema. Pedro Sánchez no para de moverse, como un canario o un jilguero en una jaula, entre los balancines que le colocan para saltar de uno a otro, columpiarse y no aburrirse, pero no acaba de encontrar un lugar donde reposar sus ideas antes de lanzarlas al ruedo público. Esta falta de quietud y meditación en el dictado de sus políticas provoca que la residencia presidencial se parezca cada día más al hotel de los líos de los hermanos Marx. Entonces, por los enredos allí montados, parece que pasa algo, pero ciertamente poco o nada ocurre. Decir que algo está pasando en San Caetano se puede interpretar de muchas maneras, pero en realidad es no decir nada. Sugiere movimientos, que nos recuerdan a la acción, imprescindible en política. Que sea buena o mala lo dirán los ciudadanos. Peor sería la parálisis.

eduardo montero