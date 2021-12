La estrella que sitúa a Galicia en el mapa español de calidad

Parece que fue ayer pero en realidad llevamos ya una década en la que Estrella Galicia se coló en la emisión de las campanadas de fin de año en las principales cadenas de televisión españolas y logró algo que parecía imposible: sustituir las tradicionales copas de cava por botellines de cerveza gallega. Un indudable éxito de marketing habida cuenta del impacto que tiene en los telespectadores. Por eso no es nada extraño que ahora en las celebraciones hay muchos jóvenes, ellos son el futuro, levantando sus Estrellas de Galicia para brindar por todo lo alto. No cabe duda que fue una gran iniciativa que sitúa, todavía más a Galicia y su Estrella en el mapa de la calidad. A.T.