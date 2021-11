La firmeza numantina de quien no necesita la política para vivir

Hacer leña del árbol caído es uno de los deportes nacionales favoritos. Y este es uno de los motivos por los que cada vez que Gonzalo Caballero habla para explicar sus intenciones sólo consigue hacer más profunda su tumba mediática. Apenas la militancia del PSdeG lo había despojado de la secretaría xeral y para su sorpresa ya se encontró de golpe con su epitafio divulgado por todas la esquinas. Desde el primer minuto de su derrota, se apreció demasiada prisa por enterrarlo y él, que todavía se ve a sí mismo vivito y coleando, tampoco entiende muy bien su nueva situación. Habiendo perdido las primarias, las posibilidades de que pueda seguir conservando la portavocía en O Hórreo son nulas. En el grupo parlamentario no hallará el PSdeG muchos diputados más preparados que este joven profesor de Economía que estudió con un premio Nobel, pero este es precisamente el problema. El ganador no puede permitir que el partido tenga dos gallos cantarines. En este caso, esa cohabitación no sería integrar, sino perpetuar las heridas de las primarias. Ya tendrá nuevas oportunidades, pero déjenlo irse en paz.

xosé ramón r. iglesias