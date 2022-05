La frontera que TVE creó en ‘Slomo’ se examina en Turín

No nos gustó que les quitase la plaza a nuestras Tanxugueiras, básicamente, porque apreciamos la buena música. Tampoco nos agradó, a nosotros y a casi toda España (que no la votó), la forma en que el jurado despreció a nuestro trío y la favoreció a ella descaradamente. Pero de todo esto, tal vez ella sea la que menos culpa tiene. Chanel Terrero sí es una buena artista, que no lo tuvo fácil a lo largo de su carrera. Otra cosa son los intereses que algunos crearon a su alrededor, una polémica en la que al final nadie quiso profundizar. Centrémonos, pues, en la cita de Eurovisión cuya final tendrá lugar mañana sábado. Dicen que la crítica especializada sitúa a su SloMo entre las canciones favoritas para el alzarse con el triunfo. Podría ser, hace años que este concurso no se distingue por... Bueno, que tenga suerte. Ella sí se la merece. Es una gran artista. a. a.