La Gabarra por la que pablo casado quiere arribar a moncloa

Por esa a veces absurda asociación de ideas que a todos nos asalta alguna vez en la vida, mi reciente lectura de una entrevista a la portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, me trajo a la memoria otra entrevista televisiva a Miguel Ángel Rodríguez, el cantante de Mojinos Escozíos, ese inclasificable grupo de rock cómico. En medio de la interviú, le sorprendieron con la visita del cantante Dani Martín y él, muy amablemente, se levantó para acompañarlo hasta el sofá. Cuando escuchó los abrumadores gritos de “¡guapo, guapo!” que el público le dedicaba al ex de El Canto del Loco, sin complejos, se giró, señaló a su compañero de profesión y dijo: “¡Él también es guapo!”. Cuca Gamarra, satisfecha por la notable subida del PP en las encuestas, cuando le preguntaron por su antecesora en el puesto, Cayetana Álvarez de Toledo, manifestó: “Con ella también lo hubiéramos conseguido”. Hay que darle la razón, porque el cambio en la línea de hacer oposición, si lo hubo, apenas se notó. Al Gobierno de Sánchez sigue considerándosele ilegítimo y la pregunta es en qué momento el PP vio que se perdió la democracia en España. Cuando ganan ellos, es obvio que no piensan lo mismo. En fin, Cuca Gamarra también es lenguaraz. x. r.