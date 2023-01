La gran apuesta por la enseñanza pública no nos libera de pagar

A los responsables del Ministerio de Educación y de las respectivas consejerías de esta materia de cada comunidad autónoma hay un dato que debería preocuparles hasta quitarles el sueño: más del 60 % de los alumnos españoles de ESO y Bachilerato necesitar asistir a clases particulares para poder aprobar algunas asignaturas. Las matemáticas y el inglés se llevan la palma, aunque hay también otras que les siguen de cerca en la lista de las materias que más les cuesta aprender a los estudiantes. Lo más grave de este asunto no es el dinero que se ven obligadas a gastar las familias en una educación de sus hijos que se presume gratuita, por mucho que sí resulten muy exagerados los 1.700 millones de euros que cuestan las clases privadas. Lo más significativo y trascendental es que demuestra que algo falla en las clases oficiales cuando no sirven para que la mayoría de los alumnos aprenda los contenidos mínimos exigibles. El número aquí es la clave, no se trata de una minoría la que se encuentra en esta situación, lo que aún podría aceptarse como normal, ¡es más del 60 %! En la Educación hacen falta menos alegrías y más eficacia. Y no es un chiste fácil con el apellido de la ministra.

eduardo montero