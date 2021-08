La guerra de vacunas se adentra en la galaxia interna de los partidos

Tarde o temprano el destino nos tenía reservado este momento estelar en el que solemnemente tenía que estallar la guerra de las galaxias entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central, a propósito de la vacunación contra el covid. Hasta ahora, habíamos asistido a pequeñas escaramuzas entre los dos bandos llamados a protagonizar esta agria batalla, que si bien no se puede definir como ideológica, ya que el coronavirus no se para en estas mundanas lerias, sí enfrenta a las dos formaciones que protagonizan la principal alternancia que se da en los Ejecutivos de todo el Estado. De manera que este partido de la Xunta contra el Gobierno central, aunque sea sobre un tema que no va mucho más allá del ámbito sanitario, también tiene bastante que ver con un clásico PP-PSOE, como un Real Madrid-Barça, pero en política. Lo primero, entonces, que debemos de analizar son las alineaciones de ambos contendientes y es aquí donde ya nos llevamos la primera sorpresa. No saltan al terreno de juego ninguna de las grandes figuras de los dos equipos, ni Feijóo ni Sánchez. El primero delega en su defensor de la sanidad, el conselleiro Julio García Comesaña, que es el recambio natural en estas cuestiones cuando no actúa el capitán; el segundo, y he aquí la novedad táctica socialista, da la alternativa al delegado del Gobierno, el exalcalde de Ames José Miñones, que accede a la titularidad dejando en el banquillo nada menos que al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. De acuerdo que la disputa es entre el Gobierno autonómico y el nacional y de éste el sobrino de Abel Caballero no es el encargado de encender sus luces en Galicia. Pero, como ya dijimos, la pugna derivó hacia el terreno partidista y ahí, si la réplica al Ejecutivo popular de la Xunta no la realiza quien se enfrenta a él en sede parlamentaria y aspira a relevarlo, esta competición puede quedar un tanto descafeinada. Caballero pierde una oportunidad de despuntar y Miñones empieza a merodear peligrosamente su área. En la otra, mientras, Comesaña no se deja batir. Está bien vacunado. r. r.